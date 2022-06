Brasile | cinquina alla Corea del Sud in amichevole | doppietta per Neymar

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Buone indicazioni per il, che batte per 1-5 ladel Sud nella garaorganizzata al Seoul World Cup Stadium. I sudamericani la sbloccano dopo soli sette minuti grazierete di Richarlison. Al 31?, un po’ a sorpresa, arriva il pareggio degli asiatici grazie a Hwang Ui-Jo, che fa esplodere di gioia i tifosi di casa. L’entusiasmo viene smorzato dal solitoche, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, chiude definitivamente la sfida con due calci di rigore. Negli ultimi dieci minuti c’è spazio anche per il quarto gol della squadra di Tite con l’ex interista Coutinho. In pieno recupero c’è gloria anche per ladi Gabriel Jesus. SportFace.