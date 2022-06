Aosta | donna trovata morta | cadavere in una fossa vicino alla piscina

(Di giovedì 2 giugno 2022) La procura diha aperto un fascicolo per omicidio in merito al ritrovamento di undi unanel tardo pomeriggio di ieri sull'argine della Dora, dietro ladi. Dai primi accertamenti non ci sono segni di violenza sul corpo della vittima, su cui sarà svolta l'autopsia. Ilè stato trovato a seguito di una segnalazionepolizia. Al momento la procura non esclude nessuna ipotesi.

L'autopsia - disposta dalla procura di- stabilirà le cause della morte della. Nel frattempo, la Squadra Mobile è al lavoro per circoscrivere conoscenze e movimenti recenti della vittima. ...Ha un nome il cadavere trovato ieri sera dietro le piscine di, in una buca coperta di fango. Si tratta di Jessica Lesto , 32 anni, di. Nel pomeriggio, il medico legale Serena Curt i ha avviato l'autopsia disposta dalla Procura , mirata a stabilire esattamente le cause del decesso. Sul caso, per compiere gli accertamenti ...La Procura di Aosta intende predisporre l'autopsia al corpo della donna per stabilire le cause della morte. Il suo corpo era sepolto in una fossa lunga due metri, larga un metro e profonda circa cinqu ...Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio in seguito al ritrovamento del cadavere di una donna vicino alla Dora Baltea, non lontano ...