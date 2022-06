Adriano: “Ronaldo è stato come un fratello maggiore” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ronaldo è un Fenomeno, e lo ha dimostrato nella sua carriera”. Intervenuto a InterTV, Adriano ha ripercorso la sua carriera in maglia nerazzurra raccontando anche il suo rapporto con Ronaldo, considerato da lui come un fratello maggiore. “Non c’è paragone tra me e lui, io ho solo dimostrato di poterlo diventare. Mi portava alla Pinetina perché per un po’ io ho abitato a casa sua. Ricordo che mi diceva sempre che se volevo arrivare lontano dovevo lottare per aiutare la mia famiglia. È stato come un fratello maggiore per me“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “è un Fenomeno, e lo ha dimostrato nella sua carriera”. Intervenuto a InterTV,ha ripercorso la sua carriera in maglia nerazzurra raccontando anche il suo rapporto con, considerato da luiun. “Non c’è paragone tra me e lui, io ho solo dimostrato di poterlo diventare. Mi portava alla Pinetina perché per un po’ io ho abitato a casa sua. Ricordo che mi diceva sempre che se volevo arrivare lontano dovevo lottare per aiutare la mia famiglia. Èunper me“. SportFace.

