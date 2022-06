2 giugno, dopo 2 anni torna la parata ai Fori Imperiali (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – dopo due anni di assenza a causa della pandemia, torna su via dei Fori Imperiali la tradizionale parata del 2 giugno per il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica. La sfilata è stata aperta da un gruppo di circa 300 sindaci, in rappresentanza degli oltre 8.000 Comuni italiani. I primi cittadini hanno sfilato con la fascia Tricolore, simbolo di un Paese che trova la sua unità e identità a partire dai territori nella fratellanza, uguaglianza e giustizia, principi sui quali si fonda la Carta costituzionale italiana. A filare, per la prima volta, anche una rappresentanza del personale della sanità civile. Un omaggio all’impegno in prima linea contro la pandemia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) –duedi assenza a causa della pandemia,su via deila tradizionaledel 2per il 76esimoversario della fondazione della Repubblica. La sfilata è stata aperta da un gruppo di circa 300 sindaci, in rappresentanza degli oltre 8.000 Comuni italiani. I primi cittadini hanno sfilato con la fascia Tricolore, simbolo di un Paese che trova la sua unità e identità a partire dai territori nella fratellanza, uguaglianza e giustizia, principi sui quali si fonda la Carta costituzionale italiana. A filare, per la prima volta, anche una rappresentanza del personale della sanità civile. Un omaggio all’impegno in prima linea contro la pandemia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presente ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: A sinistra giornalisti e politici si lamentano di bavagli e censure fittizi. Ma poi tacciono sui… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le prime parole ufficiali di Gerry #Cardinale dopo l'annuncio della cessione del club rossonero… - Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | Mattarella all'Altare della Patria. Dopo 2 anni di stop per il Covid torna la parata per la festa della… - ilGIANNON123 : @ArmandoRoma2 @leleraffa2 @capuanogio Quale legge ad personam? Se hai accordo con i giocatori non serve nessuna leg… - gabri1903 : RT @unoscribacchino: Un'altra #FestaDellaRepubblica senza i figli di cittadini stranieri nati o cresciuti in Italia. Italiani senza cittad… -