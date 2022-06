2 giugno: Boldrini, 'Repubblica grande conquista delle donne' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il referendum del 2 giugno 1946 cambiò la storia del Paese, gli italiani e le italiane scelsero la Repubblica. Una grande conquista delle donne che quell'anno votarono per la prima volta, una straordinaria vittoria della democrazia. Buona Festa della Repubblica”. Così su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il referendum del 21946 cambiò la storia del Paese, gli italiani e le italiane scelsero la. Unache quell'anno votarono per la prima volta, una straordinaria vittoria della democrazia. Buona Festa della”. Così su Twitter Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

