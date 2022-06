Una gittata di 80 km: gli Himars per affondare i russi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli Stati Uniti stanno inviando e a Kiev il sistema missilistico più avanzato per provare a fermare l'avanzata russa: ecco cosa sono gli Himars e le parole di Biden Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli Stati Uniti stanno inviando e a Kiev il sistema missilistico più avanzato per provare a fermare l'avanzata russa: ecco cosa sono glie le parole di Biden

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi missilistici Himars, con munizioni che avranno una gittata mass… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – Biden: “Non incoraggiamo Kiev a colpire la Russia. Non incoraggiamo una guerra Nato Ru… - P_risks : RT @Geopoliticainfo: ????Gli Stati Uniti forniranno all'#Ucraina sistemi missilistici #Himars, che hanno una gittata di 80 km. Lo riferiscono… - simsavit : RT @Adnkronos: Gli #StatiUniti stanno inviando all'#Ucraina il sistema missilistico noto come Himars, in grado di lanciare missili con una… - Albus961 : RT @Geopoliticainfo: ????Gli Stati Uniti forniranno all'#Ucraina sistemi missilistici #Himars, che hanno una gittata di 80 km. Lo riferiscono… -