Ultime Notizie – Ucraina | Guerini | “Nostri contingenti presto anche in Ungheria e Bulgaria per deterrenza”

"Con la prossima delibera missioni saremo presenti, se il Parlamento sarà d'accordo, anche in Ungheria e Bulgaria con i Nostri contingenti". Lo afferma al 'Tg1' il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "In Bulgaria avremo la guida di questa missione, sono missioni della Nato – spiega il ministro – per rafforzare la deterrenza sul fianco est. La deterrenza serve per prevenire i conflitti e per rafforzare le condizioni di sicurezza. Insieme a questo – sottolinea – c'è il lavoro che tutte le nostre Forze Armate stanno facendo in altri quadranti del mondo, con particolare attenzione al Mediterraneo in cui siamo impegnati per la stabilità, per la sicurezza e per la pace". Quanto all'invio di armi all'Ucraina, "l'Italia ...

