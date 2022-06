Tre rapine in poche ore a distributori tra Sant’Antimo e Casandrino: è caccia ai banditi (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ caccia ai rapinatori di distributori di carburante che, armati di pistola, hanno seminato il panico tra Sant’Antimo e Casandrino. rapine in serie a Sant’Antimo e a Casandrino, in provincia di Napoli, per un incasso complessivo di 3.400 euro. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Separiello dove due banditi, di cui uno Leggi su 2anews (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ai rapinatori didi carburante che, armati di pistola, hanno seminato il panico train serie ae a, in provincia di Napoli, per un incasso complessivo di 3.400 euro. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Separiello dove due, di cui uno

Advertising

CorriereCitta : Roma. Continuano le violenze e le rapine, in meno di 24 ore tre arresti: ‘Non c’è più pace’ - TeleCapriNews : Tre rapine ai danni di distributori di benzina a Sant’Antimo e Casandrino (Napoli): bottino di 3.400 euro, indagano… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tre rapine a distributori carburante in provincia di #Napoli - ilgiornalelocal : Tre rapine in poche ore a distributori carburante - rep_napoli : Tre rapine in poche ore a distributori carburante nel Napoletano [aggiornamento delle 09:36] -