Terremoto in Deutsche Bank | falsi i prospetti sulla quota di investimenti “verdi” Si dimette il numero uno della divisione asset management

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022), e non è il primo, nel primo gruppo bancario tedesco. Ieri gli uffici di Francofortebanca e quellicontrollata Dws (& Wealth), lache si occupa di gestire glie i patrimoni dei risparmiatori, sono stati perquisiti da 50 tra agentipolizia tedesca eBaFin, l’autorità che vigila sui mercati tedeschi. L’accusa è di aver millantato credenziali Esg (Environmental, Social and Governance) che in realtà non ci sono. In sostanza la società assicurava che glitenessero conto di criteri di sostenibilità ambientale, cosa che invece le autorità mettono in dubbio. Classica ...