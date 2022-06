Tennis | Roland Garros Djokovic si arrende in 4 set | Nadal in semifinale

Pubblicità

Gazzetta_it : Roland Garros: storica Trevisan, è in semifinale - SkySport : ?? MARTINA TREVISAN A SKY SPORT ?? Semifinalista al Roland Garros ? Martina Trevisan è diventata l'ottava tennista it… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - IgnatiusReillyJ : RT @GhostRi00817922: Vedo novax disperati aggirarsi alla ricerca dell'effetto collaterale. - MercRF : RT @Eurosport_IT: Rimedi contro l'insonnia ? #DjokovicNadal | #RolandGarros | #EurosportTENNIS -

Un lungo avvicinamento per una semifinale che è già storia. Giovedì, su SuperTennis, gli appassionati potranno vivere con noi la semifinale delGarros tra Martina Trevisan e Cori Gauff. Come accaduto anche in passato in altre grandi occasioni con gli azzurri in campo, ci sarà una programmazione speciale e un'edizione lunga nel nostro ...Il 59mo scontro Rafa - Nole nell'era Open, il decimo alGarros, finisce 62 46 62 76(4). Rafa centra la vittoria numero 110 in 113 partite nello Slam che ha conquistato tredici volte, la ...Per la quindicesima volta in carriera Nadal raggiunge quanto meno la semifinale al Roland Garros e per l'ottava volta (su dieci) si sbarazza del serbo sul mattone rosso di Bois de Boulogne. Ancora una ...Roland Garros Rafa Nadal batte Novak Djokovic 6-2, 4-6, 6-2, 7-6, in 4 ore e 12 minuti e vola in semifinale . Uno scontro fra titani, quello andato in scena sulla terra rossa di Parigi. Da una parte s ...