(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.034 gli studenti che hanno risposto al bando “alle Idee” e 600 le scuole che hanno proposto un nome per la nuova costellazione europea di Osservazione della Terra che l’Italia si appresta a realizzare grazie ai fondi del Pnrr. E a vincere il concorso è stato un pool di studenti – provenienti da scuole delle province di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese – che ha sceltocome nome della nuova costellazione, nome selezionato dalla giuria composta dai tre astronauti italiani dell’Esa Samantha Cristoforetti, in orbita con la missione Minerva, Luca Parmitano e Roberto Vittori. A proporre il nomee a vincere il concorso sono state la classe II A, scuola primaria dell’Istituto comprensivo Militi; la classe II B, scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Carpaneto ...

Advertising

italiaserait : Spazio, premiati all’Asi i ragazzi di ‘Iride’ - fisco24_info : Spazio, premiati all'Asi i ragazzi di 'Iride': (Adnkronos) - Un pool di studenti ha battezzato così la costellazion… - LocalPage3 : Spazio, premiati all'Asi i ragazzi di 'Iride' - stefi_idlab : RT @FComunitaMilano: Grazie a @MetroNewsItalia che ha dato spazio a #Figurarsi, il Concorso per le Arti Visive destinato a giovani fra i 16… -

... andata in scena la prima volta nel 2015, nella quale sarannooltre settanta, tra atlete e ... Inoltre, durante la serata, sarà dedicatoanche alla presentazione del "Festival della ...Nel 2021 sono statiLigabue e Mario Tozzi . Quest'anno tocca all'inarrestabile ... Moltoanche per la celebrazione della bella musica Stefano Senardi e Francesco Messina presenteranno ...I vincitori sono stati premiati oggi nell’Auditorium dell’Agenzia Spaziale ... Vittorio Colao, che ha la delega allo Spazio, che sono saliti sul palco dell’Auditorium ‘Luigi Broglio’ dell’Asi e hanno ...Quattro le classi che si sono aggiudicate il premio: la 2° A primaria dell’Istituto comprensivo ‘Militi’ di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, la 2° B dell‘Istituto comprensivo ‘Carpan ...