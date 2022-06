Sorpresa di Mazzarri a Chiellini L’azzurro | “Walter il primo a lavorare sulle preventive”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022)dia Giorgio, nel giorno dell’ultima presenza del capitano azzurro in nazionale. L’ex tecnico ha speso belle parole per il difensore campione d’Europa: “Ti ricordi quando abbiamo riportato il Livorno in Serie A? Fu un’impresa storica e da lì partì la tua grande carriera. Da esterno sei diventato un centrale di livello mondiale. Oltre alle doti tecniche e professionali, hai valori importanti come uomo. Sei un esempio per i giovani”.ha risposto in studio a Rai Sport: “Sorpresona, è stato per me fondamentale, ilcon cui ho lavorato, un allenatore all’avanguardia, con i suoi insegnamenti ho iniziato la trasformazione da terzino a marcatore rude, ma corretto, poi mi sono migliorato”. ...