Roland Garros 2022: Marin Cilic supera Rublev al super tie-break del quinto set e vola in semifinale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marin Cilic non si ferma più e, dopo il netto successo agli ottavi sul n.2 al mondo Daniil Medvedev, si impone anche su Andrey Rublev e raggiunge per la prima volta in carriera le semifinali del Roland Garros. 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (2) il punteggio della sfida dopo 4 ore e 14 minuti di gioco sul Philippe Chatrier. Il 33enne croato attende di conoscere adesso il suo prossimo avversario, che uscirà dal derby scandinavo serale tra Holger Rune e Casper Ruud. Nel primo set c'è grande equilibrio, con Rublev che tiene comodamente i propri turni di servizio. Cilic, invece, deve prima affrontare tre palle break nel settimo gioco e poi altre due nel nono, ma riesce comunque sempre ad annullarle. Il break, però, è nell'aria ed arriva proprio sul ...

