“Quando non ci sarò più”. Maurizio Costanzo lo dice per la prima volta: “Ci sarà lui” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Importanti rivelazioni di Maurizio Costanzo, che ha parlato per la prima volta del suo erede. Attraverso un’intervista esclusiva con il sito TvBlog, il conduttore e marito di Maria De Filippi si è soffermato su diversi temi. Le sue affermazioni sono arrivate prima dell’ultimo appuntamento col Maurizio Costanzo Show. In primis si è soffermato proprio sul programma: “Per me rappresenta una trasmissione che ha raggiunto i 40 anni di messa in onda e quindi qualcosa di abbastanza eccezionale”. Inoltre Maurizio Costanzo, oltre a parlare del suo erede, ha parlato dei cambiamenti nel piccolo schermo in tutti questi lunghi anni: “l talk televisivo negli anni, in generale, è cambiato molto anche se, sempre negli anni, è diventato un genere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Importanti rivelazioni di, che ha parlato per ladel suo erede. Attraverso un’intervista esclusiva con il sito TvBlog, il conduttore e marito di Maria De Filippi si è soffermato su diversi temi. Le sue affermazioni sono arrivatedell’ultimo appuntamento colShow. In primis si è soffermato proprio sul programma: “Per me rappresenta una trasmissione che ha raggiunto i 40 anni di messa in onda e quindi qualcosa di abbastanza eccezionale”. Inoltre, oltre a parlare del suo erede, ha parlato dei cambiamenti nel piccolo schermo in tutti questi lunghi anni: “l talk televisivo negli anni, in generale, è cambiato molto anche se, sempre negli anni, è diventato un genere ...

Advertising

Giorgiolaporta : C’è qualcosa che unisce #Santoro e la #Russia: quando facevano comodo ai #comunisti per il fiume di rubli da #Mosca… - fanpage : Dal 2010 (quando aveva 17 anni) al 2014 non ha mai giocato. Lei campionessa a livello juniores a causa di problemi… - amnestyitalia : Quanto si parla di riforma della legge sulla #cittadinanza? E come? I risultati della nostra ultima ricerca non so… - FratellidItalia : RT @davidegalantino: Le critiche sulla nostra classe dirigente quando dall'altro lato della barricata si affidano a Speranza o un Di Maio q… - giovannanucera : @blanchewitch17 Non dite il nome di questo essere spregevole, io sono madre e rabbrividisco al solo pensiero...Quan… -