Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: Il Settebello a Trieste prepara i Mondiali - zazoomblog : Pallanuoto: il Settebello a Trieste prepara i Mondiali - #Pallanuoto: #Settebello #Trieste - sportface2016 : Pallanuoto: a Trieste il #Settebello prepara i Mondiali di Budapest - TRIESTE_news : Pallanuoto, Mladossich e Mezzarobba in collegiale con il Settebello - -

Il Giornale d'Italia

... per concludersi il 16 giugno, dal Centro Federale di Trieste , la preparazione delin ... aggregati Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Trieste). Completano lo staff, assieme ...... per concludersi il 16 giugno, dal Centro Federale di Trieste, la preparazione delin ... aggregati Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Trieste). Completano lo staff, assieme ... Pallanuoto: Il Settebello a Trieste prepara i Mondiali Collegiale dal 6 al 16 giugno, il ct Campagna convoca 24 giocatori ROMA (ITALPRESS) - Scatta il 6, per concludersi il 16 giugno, dal Centro ...Gli under 16 del Cus Bari avendo vinto la Final Four, nella quale ha giocato anche la Mediterranea Taranto, disputeranno i campionati nazionali del 12 e 13 giugno ...