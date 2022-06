Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff Serie C: match in chiaro su RaiPlay (Di mercoledì 1 giugno 2022) La gara d'andata della finale playoff promozione di Serie C, Padova-Palermo, sarà visibile in chiaro sul canale interattivo RaiPlay Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) La gara d'andata dellapromozione diC,, sarà visibile insul canale interattivo

Advertising

PadovaCalcio : ??SOLD OUT ?? Stadio Euganeo tutto esaurito in meno di 18 ore! Non ci sono più tagliandi disponibili per la sfida… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff Serie C: match in chiaro su RaiPlay - Mediagol : Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff Serie C: match in chiaro su RaiPlay - WiAnselmo : RT @Mediagol: Perinetti: “Padova-Palermo? Dico tutto. Ecco meriti Baldini, City Group e Gardini…” - Mediagol : Perinetti: “Padova-Palermo? Dico tutto. Ecco meriti Baldini, City Group e Gardini…” -