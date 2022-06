Occhiuto e Speranza sottoscrivono Cis Calabria: 350 mln per la sanità della regione (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità di commissario ad acta per il Piano di rientro, comunica che ha sottoscritto, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) del Pnrr - Missione 6 "Salute" della regione Calabria. Il Cis, si legge in una nota, è lo strumento di programmazione identificato dalla normativa nazionale per la Missione "Salute" del Pnrr, e contiene l'elenco degli interventi programmati nella regione Calabria per il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento del Servizio Sanitario. Il Piano operativo regionale Pnrr-M6 degli interventi inseriti nel Cis è stato approvato dal presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Il presidente, Roberto, in qualità di commissario ad acta per il Piano di rientro, comunica che ha sottoscritto, con il ministroSalute, Roberto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) del Pnrr - Missione 6 "Salute". Il Cis, si legge in una nota, è lo strumento di programmazione identificato dalla normativa nazionale per la Missione "Salute" del Pnrr, e contiene l'elenco degli interventi programmati nellaper il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento del Servizio Sanitario. Il Piano operativo regionale Pnrr-M6 degli interventi inseriti nel Cis è stato approvato dal presidente ...

