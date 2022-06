Navigator, sindacati a De Luca: “Inconcepibile quanto avviene” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È assurdo e Inconcepibile quanto sta avvenendo in Campania a danno dei Navigator e della collettività. Siamo l’unica Regione d’Italia a non dare seguito ad un dettato normativo chiaro che mira a rilanciare una volta per tutte l’asfittico sistema delle politiche attive del lavoro.Mentre in tutto il Paese oggi ripartono i contratti di collaborazione con Anpal Servizi per circa 1.500 lavoratori per la durata di due mesi, come fissato dal DL Energia e imprese, i circa 300 Navigator campani restano ostaggio di una non meglio precisata indisponibilità da parte dell’amministrazione di Santa Lucia ad utilizzarne le prestazioni”. Così in una nota i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania – Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – insieme ai segretari generali di Felsa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È assurdo esta avvenendo in Campania a danno deie della collettività. Siamo l’unica Regione d’Italia a non dare seguito ad un dettato normativo chiaro che mira a rilanciare una volta per tutte l’asfittico sistema delle politiche attive del lavoro.Mentre in tutto il Paese oggi ripartono i contratti di collaborazione con Anpal Servizi per circa 1.500 lavoratori per la durata di due mesi, come fissato dal DL Energia e imprese, i circa 300campani restano ostaggio di una non meglio precisata indisponibilità da parte dell’amministrazione di Santa Lucia ad utilizzarne le prestazioni”. Così in una nota i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania – Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – insieme ai segretari generali di Felsa ...

