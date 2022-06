Mou: 'Roma, vittoria speciale perché inaspettata. Ma in A non si poteva fare meglio...' (Di mercoledì 1 giugno 2022) "C'è solo un modo per colmare il gap con chi ci sta davanti: lavoro, lavoro e lavoro. Siamo consapevoli della differenza che ci separa dalle prime squadre e dobbiamo continuare a lavorare perché solo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) "C'è solo un modo per colmare il gap con chi ci sta davanti: lavoro, lavoro e lavoro. Siamo consapevoli della differenza che ci separa dalle prime squadre e dobbiamo continuare a lavoraresolo ...

