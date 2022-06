Monza in Serie A, sorpresa alla festa per la promozione: tra i tifosi spunta anche il comico Aldo Baglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’era anche l’attore Aldo Baglio, del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra i tifosi scesi in strada a Monza per festeggiare la promozione della squadra in Serie A dopo oltre un secolo. Il comico si è unito ai festeggiamenti con molto entusiasmo, scherzando e improvvisando uno “show” con gli automobilisti. Immancabile il coro dei tifosi “Ajeje Brazov”, in riferimento a uno degli sketch più famosi del film Tre uomini e una gamba L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’eral’attore, del trio di, Giovanni e Giacomo, tra iscesi in strada aper festeggiare ladella squadra inA dopo oltre un secolo. Ilsi è unito ai festeggiamenti con molto entusiasmo, scherzando e improvvisando uno “show” con gli automobilisti. Immancabile il coro dei“Ajeje Brazov”, in riferimento a uno degli sketch più famosi del film Tre uomini e una gamba L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

berlusconi : All’U Power Station di Monza per festeggiare la promozione in serie A. Grazie dell’accoglienza! - acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - SkySport : Monza, Aldo Baglio scatenato alla festa promozione: si 'lancia' sulle auto. VIDEO #SkySport #Monza #AldoBaglio - SLN_Magazine : Monza in Serie A, Berlusconi: 'No follie mercato ma voglio alta classifica'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Skysurfer72 : RT @DocRiserva: Ma il Monza è l'unica promossa in serie A? Chiedo a @sportmediaset -