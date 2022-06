Modica, Consiglio comunale del 31 maggio 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Modica – Consiglio comunale ieri sera a Modica in sessione pubblica ordinaria con tre punti all’ordine del giorno. Diciotto i presenti in aula. La seduta si è aperta con la relazione dell’Assessore Aiello, sul primo punto riguardante il servizio idrico integrato, sul quale è intervenuto il consigliere Medica, che ha rappresentato l’impossibilità, visti i tempi ristretti, di potere approfondire l’argomento. Il punto è stato approvato a maggioranza con 13 voti favorevoli e 4 astenuti. Dopodiché, è stato trattato il secondo punto, concernente il regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), sul quale hanno esposto l’Assessore Aiello e la responsabile del settore, la Dott.ssa Di Rosa. A tal proposito è intervenuto il consigliere Spadaro, che ha chiesto di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022)ieri sera ain sessione pubblica ordinaria con tre punti all’ordine del giorno. Diciotto i presenti in aula. La seduta si è aperta con la relazione dell’Assessore Aiello, sul primo punto riguardante il servizio idrico integrato, sul quale è intervenuto il consigliere Medica, che ha rappresentato l’impossibilità, visti i tempi ristretti, di potere approfondire l’argomento. Il punto è stato approvato aranza con 13 voti favorevoli e 4 astenuti. Dopodiché, è stato trattato il secondo punto, concernente il regolamentoper la disciplina della tassa rifiuti (TARI), sul quale hanno esposto l’Assessore Aiello e la responsabile del settore, la Dott.ssa Di Rosa. A tal proposito è intervenuto il consigliere Spadaro, che ha chiesto di ...

