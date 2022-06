Matano sposa il compagno | “Ci sposerà Mara Venier”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Stamani il settimanale Chi ha svelato in anteprima che Alberto(che ha fatto coming out pochi mesi fa) in estateil. Il magazine di Alfonso Signorini ha anche fatto sapere che ad unire civilmente il presentatore e il fidanzato sarà. “Albertodice sì a zia. A pochi mesi del suo coming out in diretta tv, Alberto, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suodi molti anni. – si legge sulle Chicche di Gossip di Chi – Per adesso si sa solo che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà nientedimeno che. Lei è una delle amiche più care del giornalista e conduttore. Per questo motivo è stata ...