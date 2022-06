L’uomo che ha salvato una 22enne da uno stupro ed è stato colpito con un cacciavite vicino al cuore (Di mercoledì 1 giugno 2022) Era intervenuto dopo aver sentito le grida disperate di una sua conoscente che aveva chiesto il suo aiuto perché una sua amica stava subendo uno stupro in quel di San Lorenzo, quartiere capitolino a pochi passi dalla stazione Tiburtina e dal Cimitero del Verano. Lui, Alessio, è intervenuto con coraggio per mettere in salvo la ragazza – una studentessa di 22 anni – e allontanare il violentatore che, però, ha reagito colpendolo per tre volte con un cacciavite. Uno dei fendenti lo ha anche colpito sulla zona laterale del petto, vicino al cuore. Per sua fortuna, la ferita non è stata profonda e ora ha potuto raccontare cosa è accaduto in quel quartiere di Roma sabato notte. stupro San Lorenzo, parla L’uomo che ha salvato una 22enne ed è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Era intervenuto dopo aver sentito le grida disperate di una sua conoscente che aveva chiesto il suo aiuto perché una sua amica stava subendo unoin quel di San Lorenzo, quartiere capitolino a pochi passi dalla stazione Tiburtina e dal Cimitero del Verano. Lui, Alessio, è intervenuto con coraggio per mettere in salvo la ragazza – una studentessa di 22 anni – e allontanare il violentatore che, però, ha reagito colpendolo per tre volte con un. Uno dei fendenti lo ha anchesulla zona laterale del petto,al. Per sua fortuna, la ferita non è stata profonda e ora ha potuto raccontare cosa è accaduto in quel quartiere di Roma sabato notte.San Lorenzo, parlache haunaed è ...

