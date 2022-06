Lazio, Tare: “Ferito da Lulic: da lui utilizzate parole non giuste” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha risposto alle parole dell’ex capitano biancoceleste Senad Lulic attraverso i microfoni de Il Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Quella parola, tradito, mi ha Ferito, non è giusta. Non lo è per i dieci anni che Senad ha trascorso nella Lazio. La società non sa ancora se Simone rimarrà o meno e la programmazione è condizionata proprio dalla permanenza dell’allenatore. Il progetto (con l’arrivo di Sarri, ndr) cambia radicalmente. Il 30 giugno, sempre al telefono, spiego a Senad che la società ha intenzione di avviare un percorso di ringiovanimento ma gli anticipo che non appena riapriranno gli stadi la società organizzerà una cerimonia all’Olimpico per salutarlo degnamente davanti alla sua gente. Lui è nella storia della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Igli, direttore sportivo della, ha risposto alledell’ex capitano biancoceleste Senadattraverso i microfoni de Il Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Quella parola, tradito, mi ha, non è giusta. Non lo è per i dieci anni che Senad ha trascorso nella. La società non sa ancora se Simone rimarrà o meno e la programmazione è condizionata proprio dalla permanenza dell’allenatore. Il progetto (con l’arrivo di Sarri, ndr) cambia radicalmente. Il 30 giugno, sempre al telefono, spiego a Senad che la società ha intenzione di avviare un percorso di ringiovanimento ma gli anticipo che non appena riapriranno gli stadi la società organizzerà una cerimonia all’Olimpico per salutarlo degnamente davanti alla sua gente. Lui è nella storia della ...

