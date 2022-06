La sovrana resta la più iconica di sempre

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Per il suo Giubileo di Platino Elisabetta II ha un ritratto in più. Sabato 4 giugno, terzo giorno dei festeggiamenti per i 70 anni sul trono di Elisabetta, la piattaforma online West Contemporary Editions svelerà The Platinum Queen, opera firmata da Carne Griffiths – pittore di Liverpool conosciuto anche come The Organic Painter e noto per l’uso creativo di mezzi poco tradizionali come tè, inchiostro e alcol. “The Platinum Queen” di Carne Griffiths Leggi anche › Regina Elisabetta e il Giubileo di Platino: la guida agli eventi › Il royal look del giorno. Giubileo di Platino, la regina Elisabetta ispira un gioiello prezioso «La regina Elisabetta nel momento in cui ascendeva al trono» Il ritratto originale ...