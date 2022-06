Johnny Depp vince il processo per diffamazione contro Amber Heard (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Dopo 12 ore, la giuria del tribunale di Fairfax in Virginia ha raggiunto il verdetto nella causa per diffamazione di Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard. Quale è stato il verdetto? Johnny Depp ha vinto il suo processo per diffamazione contro Amber Heard, ha deciso oggi una giuria della Virginia. Dopo meno di tre giorni di deliberazione, la giuria di sette persone ha appena emesso un verdetto nell’aula gremita di tribunale secondo cui la star di Aquaman ha diffamato con vera malizia l’ex attore di Pirati dei Caraibi in un editoriale del Washington Post di fine 2018 su Heard scritto su diventando il “volto pubblico degli abusi domestici”. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Dopo 12 ore, la giuria del tribunale di Fairfax in Virginia ha raggiunto il verdetto nella causa perdila ex moglie. Quale è stato il verdetto?ha vinto il suoper, ha deciso oggi una giuria della Virginia. Dopo meno di tre giorni di deliberazione, la giuria di sette persone ha appena emesso un verdetto nell’aula gremita di tribunale secondo cui la star di Aquaman ha diffamato con vera malizia l’ex attore di Pirati dei Caraibi in un editoriale del Washington Post di fine 2018 suscritto su diventando il “volto pubblico degli abusi domestici”. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - repubblica : Johnny Depp vince contro Amber Heard nel processo per diffamazione: risarcimento da 15 milioni di dollari - armellekb : RT @repubblica: Johnny Depp vince contro Amber Heard: è stato diffamato dalla ex moglie. Risarcimento da 15 milioni di dollari [di Giovanni… - uagna_geo : RT @UAGNA: #DeppVsHeard Il processo dell'anno si è concluso, ecco il verdetto! -