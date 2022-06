Johnny Depp “sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la mia vita” (Di mercoledì 1 giugno 2022) La giuria della Virginia ha scoperto che Amber Heard ha diffamato Johnny Depp quando ha scritto un editoriale del Washington Post del 2018 alludendo alle sue precedenti affermazioni di violenza domestica. Cosa ha stabilito la giuria? La giuria ha assegnato a Depp $ 10 milioni di risarcimento danni, più $ 5 milioni di danni punitivi, che il giudice Penney Azcarate ha ridotto a $ 350.000 in conformità con il tetto legale dello stato. La giuria ha assegnato a Heard 2 milioni di dollari di risarcimento danni per la sua domanda riconvenzionale. La malizia La giuria ha anche ritenuto che la Heard avesse agito con “vera malizia”, ??il che significa che erano convinte che avesse rilasciato le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ladella Virginia ha scoperto che Amber Heard ha diffamatoquando ha scritto un editoriale del Washington Post del 2018 alludendo alle sue precedenti affermazioni di violenza domestica. Cosa ha stabilito la? Laha assegnato a$ 10 milioni di risarcimento d, più $ 5 milioni di dpunitivi, che il giudice Penney Azcarate ha ridotto a $ 350.000 in conformità con il tetto legale dello stato. Laha assegnato a Heard 2 milioni di dollari di risarcimento dper la sua domanda riconvenzionale. La malizia Laha anche ritenuto che la Heard avesse agito con “vera malizia”, ??il che significa che erano convinte che avesse rilasciato le ...

