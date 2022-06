Johnny Depp ha vinto causa contro Amber Heard (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard. La lettura della sentenza, prevista inizialmente per le 21, ha subito un ritardo. Il giudice Penney Azcarate ha infatti informato la giuria che doveva inserire la parte relativa al risarcimento dei danni nella sentenza, indicando l’importo per ogni parte. Vestita di nero, espressione cupa, Amber Heard è in aula in attesa di sentire la decisione della giuria. L’attore non è presente in aula. La sorella di Amber, Whitney Henriquez Heard, è seduta dietro di lei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) –hail processo. La lettura della sentenza, prevista inizialmente per le 21, ha subito un ritardo. Il giudice Penney Azcarate ha infatti informato la giuria che doveva inserire la parte relativa al risarcimento dei danni nella sentenza, indicando l’importo per ogni parte. Vestita di nero, espressione cupa,è in aula in attesa di sentire la decisione della giuria. L’attore non è presente in aula. La sorella di, Whitney Henriquez, è seduta dietro di lei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

