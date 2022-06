(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo l’il calo delleauto di maggio, è il più modesto da inizio anno dopo quattro mesi di perdite comprese tra -19,6% e -33%. L’apertura, il 25 maggio, della piattafoma per la prenotazione degli incentivi ha probabilmente giocato a favore del modesto recupero del mercato.“L’deicontieneche l’ha più volte indicato, a cominciare dalla richiesta – avanzata dall’intero comparto – di allungare da 180 a 300 giorni dalla firma del contratto il termine per usufruire dell’incentivo”, sottolinea il presidente dell’Michele Crisci. “Resta inoltreirrisolto – aggiunge Crisci – il problema dell’esclusione dal beneficio delle ...

Advertising

vivereitalia : Immatricolazioni, Unrae 'Da impianto sostegni ancora alcune debolezze' - Italpress : Immatricolazioni, Unrae “Da impianto sostegni ancora alcune debolezze” -

Ledi auto elettriche (BEV) a maggio rimangono però ancora stagnanti con una quota ... "L'impianto dei sostegni contiene ancora alcune debolezze che l'ha più volte indicato, a ...ROMA - Secondo l'il calo delleauto di maggio, è il più modesto da inizio anno dopo quattro mesi di perdite comprese tra - 19,6% e - 33%. L'apertura, il 25 maggio, della piattafoma per la ...Il mese di maggio 2022 per il mercato auto italiano chiude con una flessione del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo i dati di UNRAE, nel mese appena concluso ci sono state 121.299 im ...Mercato auto italiano in crollo a maggio, -38,7% rispetto al pre pandemia. Niente da fare nonostante l’arrivo (tardivo ed insufficiente) degli incentivi.