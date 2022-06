Finisce di nuovo in ospedale: brutte notizie per Ilary Blasi e L’Isola (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una brutta notizia per Ilary Blasi che ancora non sa come gestire una gravosa situazione all’interno de L’Isola dei Famosi. Cosa sta succedendo? Lunedì 30 maggio è andata in onda un’altra puntata molto interessante de L’Isola dei Famosi, capitanata dalla splendida Ilary Blasi. Tante sorprese come ad esempio il video-messaggio d’affetto e supporto da parte di Fausto Brizzi per Nicolas Vaporidis, regista e suo ‘mentore’ in Notte Prima degli Esami. Ilary Blasi-Altranotizia (Fonte: Google)Le emozioni si riconfermano sempre una costante del programma per quanto ci sia stato anche un particolare momento davvero preoccupante per tutti poiché si è giunti perfino alla drastica decisione di un controllo in ospedale. Cos’è ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una brutta notizia perche ancora non sa come gestire una gravosa situazione all’interno dedei Famosi. Cosa sta succedendo? Lunedì 30 maggio è andata in onda un’altra puntata molto interessante dedei Famosi, capitanata dalla splendida. Tante sorprese come ad esempio il video-messaggio d’affetto e supporto da parte di Fausto Brizzi per Nicolas Vaporidis, regista e suo ‘mentore’ in Notte Prima degli Esami.-Altranotizia (Fonte: Google)Le emozioni si riconfermano sempre una costante del programma per quanto ci sia stato anche un particolare momento davvero preoccupante per tutti poiché si è giunti perfino alla drastica decisione di un controllo in. Cos’è ...

Advertising

chansheart_ : akutami ascoltami quando tutto sto casino finisce as a community ce lo meritiamo di nuovo megumi in camicia, è stat… - Frances32959929 : @musagete10 Ma infatti lo ha già detto..non capisco tutto io casino che stanno facendo Ha proprio detto stasera fin… - EroticiR : ??Squilla il telefono ma non finisce la #sega. Leggi la parte 2 del racconto #hot ?? - drugo56873141 : @durezzadelviver @g_zerbato La butto lì, noi ne abbiamo...e finisce di nuovo come per la contribuzione netta a quel… - ukl_peppe14 : @MarcoRaso2 Tanto finisce 3-0 Tripletta del nuovo numero 10 del Napoli -