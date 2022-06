Embargo petrolio russo, Draghi va diretto da Scholz "Mi spieghi qual è il vostro problema?". Il faccia a faccia (Di mercoledì 1 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta. Si avvicina il centesimo giorno consecutivo di bombardamenti dei russi. Le truppe di Putin avanzano sempre di più in Donbass, con la città simbolo di Severodonetsk ormai quasi totalmente conquistata. L'offensiva di Mosca ha indotto l'Ue a far partire il sesto pacchetto di sanzioni, questa volta ad essere colpito sarà il petrolio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 1 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta. Si avvicina il centesimo giorno consecutivo di bombardamenti dei russi. Le truppe di Putin avanzano sempre di più in Donbass, con la città simbolo di Severodonetsk ormai quasi totalmente conquistata. L'offensiva di Mosca ha indotto l'Ue a far partire il sesto pacchetto di sanzioni, questa volta ad essere colpito sarà il. Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaPorro : A differenza di Orban, Draghi non ha chiesto una deroga: una scelta che mette a forte rischio la nostra economia… ?? - AngeloCiocca : Benzina di nuovo a 2 euro a litro, prezzo di luce e gas alle stelle. Chi le paga le bollette agli italiani? Quando… - fattoquotidiano : L’embargo al petrolio russo via nave mette a rischio la più gande raffineria italiana. Il Mise valuta interventi - dariuxman : RT @antonio_bordin: Il vicecancelliere tedesco Habek critica le sanzioni: con l’embargo petrolifero USA, i prezzi di mercato sono aumentati… - il_piccolo : Embargo al petrolio russo, ecco i rischi per l’Italia -