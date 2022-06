Edoardo ha una cotta: “Innamorato perso di Soleil” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra alti e bassi continua l’alchimia artistica tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Il naufrago ha più volte dichiarato di essere molto attratto dalla figlia di Eva, ma vorrebbe aspettare la fine de L’Isola dei Famosi prima di provare a portare l’amicizia ad un livello superiore. Oggi a Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi ha rivelato che l’arrivo di Soleil Sorge a Cayo Cochinos potrebbe incrinare il rapporto tra suo fratello e Mercedesz. Sembra infatti che Tavassi abbia una cotta per la Sorge. “Sì certo che mi piace Mercedesz. però devo ammettere che non mi fido molto di lei. Prima perché si era dichiarata subito innamorata. Adesso anche perché dice che le piace tanto mio fratello anche da rasato e con il ciuffetto dietro. Poi c’è una cosa che potrebbe compromettere tutto. Perché dovete sapere che lui ha una cotta per ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra alti e bassi continua l’alchimia artistica traTavassi e Mercedesz Henger. Il naufrago ha più volte dichiarato di essere molto attratto dalla figlia di Eva, ma vorrebbe aspettare la fine de L’Isola dei Famosi prima di provare a portare l’amicizia ad un livello superiore. Oggi a Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi ha rivelato che l’arrivo diSorge a Cayo Cochinos potrebbe incrinare il rapporto tra suo fratello e Mercedesz. Sembra infatti che Tavassi abbia unaper la Sorge. “Sì certo che mi piace Mercedesz. però devo ammettere che non mi fido molto di lei. Prima perché si era dichiarata subito innamorata. Adesso anche perché dice che le piace tanto mio fratello anche da rasato e con il ciuffetto dietro. Poi c’è una cosa che potrebbe compromettere tutto. Perché dovete sapere che lui ha unaper ...

Advertising

alehugme3 : RT @contechristino: Ilary: Allora nella prossima prova Edoardo dovrà fare le imitazioni di personaggi e Carmen dovrà indovinare E: Benvænut… - StraNotizie : Federica, un’amica dei Tavassi, conferma che Edoardo convive con l’ex fidanzata: “Ha una patologia non esce da 10 a… - BITCHYFit : Federica, un’amica dei Tavassi, conferma che Edoardo convive con l’ex fidanzata: “Ha una patologia non esce da 10 a… - g_alo87 : Se una cosa del genere l'avesse fatta qualcuno che non è del gruppetto che comanda se lo sarebbero mangiato e ricag… - IsolaDeiFamosi : Mercedesz si confida con Carmen e torna a parlare di Edoardo, la Naufraga spera in un ritorno di fiamma: 'Ho una be… -