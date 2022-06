(Di mercoledì 1 giugno 2022) Botta e risposta social tra. La conduttrice radio ieri ha iniziato a criticaresu Twitter dandole del ‘personaggetto privo di’. “E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamentedie pure insopportabilmentesaccente e supponente. Poi ci sono i fandom di “personaggetti” famosi compresache stanno impazzendo perché ho osato criticare la loro “queen”. Ah mentre Solei salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 19. Questi fan mi fanno tenerezza perché appena gli tocchi il loro beniamino diventano pazzi come dei bambini a cui hai tolto le caramelle. ...

StraNotizie : Daniela Martani attacca Soleil: “Priva di talento, antipatica” La Sorge risponde - BITCHYFit : Daniela Martani attacca Soleil: “Priva di talento, antipatica” La Sorge risponde - corallina2 : RT @Ninomauger: Daniela Martani colei che quando ci fu il terremoto ad Amatrice disse che è stato il karma , perché avevano inventato l’ama… - Gianni_gian13 : RT @vogliosolot3: Daniela Martani che per un po’ di popolarità va contro Soleil e addirittura il #SoleArmy - AliceNetherl : Vi segnalo nuovamente Alex Belli (e anche Daniela Martani). Basta guardare Isola Party,le bugie che ha sempre racco… -

