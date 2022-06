Con il viaggio da Putin, Salvini s'è giocato il Ppe. E a Rotterdam non è aria neanche per Berlusconi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Al congresso del Partito Popolare Europeo, tutti criticano il leader leghista, persino Forza Italia. Ammesso ci sia mai stata una chance per l’ingresso della Lega, ora è svanita. Berlusconi dà forfait, ma la sua linea “Kiev deve ascoltare Mosca” qui non piace Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Al congresso del Partito Popolare Europeo, tutti criticano il leader leghista, persino Forza Italia. Ammesso ci sia mai stata una chance per l’ingresso della Lega, ora è svanita.dà forfait, ma la sua linea “Kiev deve ascoltare Mosca” qui non piace

Advertising

FiorinoLuca : ?? IL VIAGGIO CONTINUA... ?? Nove anni dopo l'ultima volta con Sara Errani, un'italiana tornerà a giocare una semifi… - fanpage : Matteo Salvini vuole andare a Mosca per parlare con Putin di pace, un ruolo, quello di mediatore, che non gli appar… - La7tv : #ottoemezzo Lucio Caracciolo sul viaggio di #Salvini a Mosca: 'Ma pensava veramente che Putin avesse tempo da perde… - etventadv : RT @etventadv: Spesso critico @matteosalvinimi ma ora devo esprimergli la mia solidarietà per gli attacchi che ha subito dai mediocri poli… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: '#Salvini in Russia? Non spetta a lui ma ai leader di governo. Tutti devono rispettare i propri ruoli'. L'intervento di Fr… -