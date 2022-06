Ciro Grillo, iniziato il processo. Depongono i carabinieri che intercettarono gli indagati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa mattina in aula deporranno sette carabinieri, quattro uomini e tre donne, che hanno ricevuto la denuncia delle vittime, svolgendo poi l’attività di intercettazione e analizzando i profili social dei quattro imputati Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa mattina in aula deporranno sette, quattro uomini e tre donne, che hanno ricevuto la denuncia delle vittime, svolgendo poi l’attività di intercettazione e analizzando i profili social dei quattro imputati

Advertising

francescagraz1 : RT @francescagraz1: Oggi, la prima vera udienza dello stupro di gruppo in cui sarebbe coinvolto anche il figlio di Grillo, Ciro. È presente… - infoitinterno : Ciro Grillo e amici: al via oggi il processo/ Per la Procura è violenza sessuale - infoitinterno : Ciro Grillo, processo per stupro: al via le audizioni dei testimoni - infoitinterno : Tempio Pausania: al via il processo contro Ciro Grillo e i suoi tre amici - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ciro Grillo, processo per stupro: al via le audizioni dei testimoni -