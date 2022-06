Chiofalo | il video del suo ultimo intervento chirurgico | “Drusilla non voleva!”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Francesconel corso di questi ultimi anni si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia estetica. Si è dato una pompatina alle labbra, si è corretto il naso, si è messo le faccette ai denti ed è anche volato ad Istanbul per sottoporsi ad un trapianto di barba. Giorni fa, infine, si è rimosso un po’ di grasso sulle maniglie dell’amore. “Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno… E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito. Però succede che sopra i glutei nella parte della maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me ‘sta cosa mi urtava, chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta ...