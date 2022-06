Calcio: la Roma vestirà Fendi, siglata una partnership biennale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - "L'As Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con l'iconico marchio di moda italiano Fendi, un accordo che unisce per la prima volta le due aziende Romane. La prestigiosa maison di fama mondiale, con sede nella capitale italiana, fornirà un guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra giallorossa per le stagioni 2022-23 e 2023-24, da indossare durante le partite nelle competizioni italiane ed europee". Così la Roma, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia la partnership biennale con Fendi. “Questa partnership costituisce un nuovo step del Club verso l'eccellenza internazionale, mantenendo allo stesso tempo un senso profondo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. - (Adnkronos) - "L'Asè lieta di annunciare una nuovacon l'iconico marchio di moda italiano, un accordo che unisce per la prima volta le due aziendene. La prestigiosa maison di fama mondiale, con sede nella capitale italiana, fornirà un guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra giallorossa per le stagioni 2022-23 e 2023-24, da indossare durante le partite nelle competizioni italiane ed europee". Così la, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia lacon. “Questacostituisce un nuovo step del Club verso l'eccellenza internazionale, mantenendo allo stesso tempo un senso profondo di ...

