Benzina, i prezzi continuano a salire: ecco tutte le informazioni a riguardo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Purtroppo la questione sui prezzi della Benzina non è finita. Da un po' di giorni infatti i prezzi sono nuovamente saliti. Non mancano le proteste dei cittadini che, con tutto quello che ultimamente sta succedendo, non ce la fanno più. C'è quindi un nuovo forte aumento dovuto dalle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, che hanno chiuso ieri in forte salita. Leggi anche: Bonus Benzina senza ISEE: come funziona e a chi spetta I prezzi aumentano Il diesel self, da 1,821, sale a 1,914 euro/litro. Per quanto riguarda invece il prezzo della Benzina, servito, aumenta da 2,037 a 2,049. Il diesel servito sale invece a 1,973. Il Quotidiano Energia ha rilevato: Eni con +2 cent su Benzina e +3 sul diesel Tamoil con +4 cent su Benzina e +3 su ...

