Al via i festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta

Con fanfare e feste, i britannici celebrano da giovedì i 70 anni di regno della regina Elisabetta, momento storico per una monarca immensamente popolare ma sempre più assente per motivi di salute. Mai un sovrano britannico ha regnato così a lungo. Ed è improbabile che un altro raggiunga una tale longevità: il principe ereditario Carlo ha 73 anni, il figlio William ne avrà presto 40. La dimensione storica e patriottica di questo Giubileo di Platino si manifesta già da giorni attraverso omaggi, riviste commemorative, mostre retrospettive, programmi speciali, concerti e concorsi di ogni genere. Per questo lungo week end di quattro giorni, le strade sono adornate di grandi ritratti della regina, le facciate decorate, anche nelle campagne, e i mercatini vendono souvenir tricolori e ...

