AEW: Niente pause per MJF, stasera parlerà a Dynamite (Di mercoledì 1 giugno 2022) A quanto sembra, le voci di corridoio che vedevano MJF restare in disparte dopo Double or Nothing non erano fondate. L'episodio di stanotte di AEW Dynamite vedrà il giovane heel come protagonista di un segmento al microfono. Come sappiamo, MJF ha avuto una serie di screzi con la dirigenza AEW e ha adottato alcuni comportamenti poco corretti durante il weekend di Double or Nothing. Allarme pipebomb? I problemi fra MJF e Tony Khan risalgono ad aprile, quando Friedman ha concesso un'intervista ad Ariel Helwani senza prima avere il via libera dal dipartimento PR della AEW. Da allora abbiamo saputo che MJF ha ricevuto un aumento, ma verrebbe comunque pagato meno di alcuni mid-carder e sarebbe aperto a fare il salto in WWE. Resta da vedere se la questione verrà discussa in storyline dal wrestler.

