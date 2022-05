X Factor 2022 | l’annuncio che sciocca tutti eccolo!

Leggi su leggilo

(Di martedì 31 maggio 2022) Xchequanti: ecco le novità per la nuova edizione del noto talent show di Sky Uno. Insieme ad Amici, Xè sicuramente il talent show più celebre di; solo per fare un nome, il programma di Sky Uno ha lanciato un gruppo ora famoso in tutto il L'articolo proviene da Leggilo.org.