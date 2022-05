Un trucco suggerito dalla scienza per superare l’insonnia

(Di martedì 31 maggio 2022)è un disturbo del sonno che affligge milioni di persone. Tutti nella vita, prima o poi, abbiamo avuto a che fare con un simile problema. Ma c’è unche può aiutarci a chiudere gli occhi e a prepararci a un bel sonno ristoratore in soli cinque minuti! In molti hanno difficoltà a prendere sonno o a rimanere addormentati per tutto il tempo necessario. È avvilente, e contare le pecore non sempre funziona. Aldi solito seguono episodi di sonnolenza diurna, stanchezza cronica, depressione, irritabilità… Come curare? Ecco un metodo che potrebbe funzionare (wikipedia) – www.curiosauro.itEcco unche può aiutarci a ...

Pubblicità

Elle

... nel corso della storia, la guerra è stata un, escogitato dal potere, per coprire altre ... Di sicuro, a Biden avevanodi fare una cosa "politically correct". E cioè di ispirarsi a due ...In commercio si trovano, poi, dei prodotti spray per fissare il. Questi ultimi si chiamano ... Fra le location indimenticabili abbiamole vigne. In questo caso potremmo inserire nella ... Makeup Estate 2022: i look colorati di tendenza da copiare Gote naturalmente arrossate dal sole No, dal make-up! Oramai è ufficiale: è il blush tutto ciò di cui avremo bisogno questa estate.Incroci e intrecci, scolli e oblò: le fanatiche dell'abbronzatura hanno di che temere dal momento che i costumi da mare più hot di stagione giocano con lacci lunghissimi che ...