Ultime Notizie Roma del 31-05-2022 ore 13:10 (Di martedì 31 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio Il Gigante russo del gas gazprom ha annunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l’Olanda del Però mi ha fatto sapere di aver interrotto le forniture di gas dopo che l’azienda olandese gasbarra si è rifiutata di pagare in rubrica prova interrotto del tutto e fornitura gas terra in seguito al mancato pagamento in rupie sottolineato cabron in una notte in un clima di generale cotel è iniziata poco prima delle 17 di ieri pomeriggio la prima sessione della due giorni del Consiglio Europeo straordinario la riunione cioè dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea è chiamata a decidere sul Sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia in un collegamento in videoconferenza il presidente dell’Ucraina Vladimir zelenski che ha sollecitato una rapida approvazione del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio Il Gigante russo del gas gazprom ha annunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l’Olanda del Però mi ha fatto sapere di aver interrotto le forniture di gas dopo che l’azienda olandese gasbarra si è rifiutata di pagare in rubrica prova interrotto del tutto e fornitura gas terra in seguito al mancato pagamento in rupie sottolineato cabron in una notte in un clima di generale cotel è iniziata poco prima delle 17 di ieri pomeriggio la prima sessione della due giorni del Consiglio Europeo straordinario la riunione cioè dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea è chiamata a decidere sul Sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia in un collegamento in videoconferenza il presidente dell’Ucraina Vladimir zelenski che ha sollecitato una rapida approvazione del ...

