Ucraina | Di Maio “Sforzi crescenti su sicurezza alimentare”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho sentito il collega Blinken. Ribadito sostegno all'Ucraina e la necessità di Sforzi crescenti sul tema della #sicurezza alimentare, messa a rischio dall'invasione russa. Italia e Usa continuano a lavorare in maniera sinergica su tutti i principali dossier". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, riferendosi al colloquio avuto con il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Antony Blinken.Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

