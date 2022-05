Tebas-Barcellona, botta e risposta: «Non possono prendere Lewandowski» (Di martedì 31 maggio 2022) . Polemica sul mercato blaugurana Javier Tebas, presidente del Barcellona, ha parlato di mercato a Marca. Le sue dichiarazioni: «Non so se venderanno De Jong, Pedri o Pepito Perez (Pinco Pallino). Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Il Barcellona ha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto essere evitate. Devono riempire la dispensa. E oggi il Barcellona non può ingaggiare Lewandowski». Furente la replica del Barça attraverso le parole del suo presidente Laporta: «Chiedo a Tebas di astenersi dal fare dichiarazioni sulle possibilità o meno del Barcellona di ingaggiare un giocatore, perché chiaramente danneggia gli interessi del club. Non so se faccia queste affermazioni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) . Polemica sul mercato blaugurana Javier, presidente del, ha parlato di mercato a Marca. Le sue dichiarazioni: «Non so se venderanno De Jong, Pedri o Pepito Perez (Pinco Pallino). Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Ilha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto essere evitate. Devono riempire la dispensa. E oggi ilnon può ingaggiare». Furente la replica del Barça attraverso le parole del suo presidente Laporta: «Chiedo adi astenersi dal fare dichiarazioni sulle possibilità o meno deldi ingaggiare un giocatore, perché chiaramente danneggia gli interessi del club. Non so se faccia queste affermazioni ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il presidente della #Liga #Tebas ha parlato della trattativa tra #Lewandowski e @FCBarcelona - infoitsport : Calciomercato, Tebas stoppa l'arrivo di Lewandowski al Barcellona: 'Ad oggi non possono prenderlo' - infoitsport : Barcellona-Lewandowski, Tebas annuncia: 'Ora non possono ingaggiarlo' - infoitsport : Liga, Tebas frena il Barcellona: 'Adesso non può ingaggiare Lewandowski' - Sportmediaset - sportface2016 : #Spagna #Barcellona Duro affondo di #Laporta contro il presidente della #Liga #Tebas -