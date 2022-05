Sudata l’ultima vittoria | la New GI CA femminile si prepara per i play-off

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 31 maggio 2022) MONREALE – Si chiude la prima fase del campionato di prima divisionecon la new GICA che incassa l’ennesimacontro un’agguerrita compagine di Piana Degli Albanesi (Hora volley) che a Pioppo, sede dove si è disputata la gara, ha messo in discussione il valore del team Monrealese. Dopo un inizio scoppiettante le ragazze di casa hanno ceduto le redini della partita all’asd Hora volley che non si è fatta scappare la possibilità di fare il colpaccio a Monreale. Le ragazze della Gica hanno sicuramente pagato la fatica per le energie spese il giorno precedente a Bagheria e contestualmente sottovalutato l’abilità tecnica del hora volley, le cui atlete, in rimonta, hanno ridotto lo svantaggio di sette punti fino ad aggiudicarsi il primo set per 20 a 25. “Forse”, sostiene Carlo Giannetto, presidente della New GI.CA – “dal vantaggio ...