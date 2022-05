Star Wars: The Bad Batch, uscito il teaser trailer italiano (Di martedì 31 maggio 2022) In occasione della Star Wars Celebration, Disney+ ha diffuso anche il teaser trailer italiano e il logo della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch oltre alle foto dal panel. The Bad Batch, la seconda stagione Alla Star Wars Celebration, Disney+ ha publicato il teaser trailer della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch. Al panel hanno partecipato Brad Rau, supervising director/executive producer, Jennifer Corbett, head writer/executive producer e Matt Michnovetz, story editor. A loro si sono aggiunti gli attori Dee Bradley Baker, che nella versione originale presta la voce a tutti i personaggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) In occasione dellaCelebration, Disney+ ha diffuso anche ile il logo della seconda stagione di: The Badoltre alle foto dal panel. The Bad, la seconda stagione AllaCelebration, Disney+ ha publicato ildella seconda stagione di: The Bad. Al panel hanno partecipato Brad Rau, supervising director/executive producer, Jennifer Corbett, head writer/executive producer e Matt Michnovetz, story editor. A loro si sono aggiunti gli attori Dee Bradley Baker, che nella versione originale presta la voce a tutti i personaggi ...

Pubblicità

teatrolafenice : Usciva oggi nel 1977 'Guerre stellari' secondo George Lucas. Si preparava a diventare uno dei film di maggior incas… - dyd74 : RT @lorenzhaus: @LVDA_Acid La Germania si riarma. Ed io sento la marcia dell'impero di Star Wars in sottofondo. - GamingTalker : Star Wars Jedi Survivor, Respawn rivela nuovi dettagli sulle origini del titolo e su come userà al meglio PS5 e Xbo… - Noahtheheir : RT @TheRedHead_blog: The Bad Batch 2: diffuso il teaser trailer della seconda stagione alla Star Wars Celebration! - lorenzhaus : @LVDA_Acid La Germania si riarma. Ed io sento la marcia dell'impero di Star Wars in sottofondo. -