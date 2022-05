Roland Garros 2022, i precedenti tra Nadal e Djokovic sulla terra rossa (Di martedì 31 maggio 2022) Ormai ci siamo, questa sera si disputerà una delle partite più attese da quando è stato svelato il tabellone di questo Roland Garros. Djokovic contro Nadal, atto 59 di una sfida splendidamente eterna. Sì perché gli anni passano, tanti giocatori cambiano, ma loro due sono sempre al vertice del tennis mondiale, sempre pronti a regalare emozioni e spettacolo come pochissimi altri (uno, forse due) sanno fare. Si giocherà nella casa di Rafa. Quella dimora che ha regalato al maiorchino ben tredici titoli Slam. Un numero che soltanto a leggerlo fa venire i brividi. Questa volta però, Nadal non partirà con i favori del pronostico. In questo momento, infatti, Djokovic sembra più solido e più in forma dello spagnolo (Nadal ha rischiato di uscire agli ottavi di finale contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Ormai ci siamo, questa sera si disputerà una delle partite più attese da quando è stato svelato il tabellone di questocontro, atto 59 di una sfida splendidamente eterna. Sì perché gli anni passano, tanti giocatori cambiano, ma loro due sono sempre al vertice del tennis mondiale, sempre pronti a regalare emozioni e spettacolo come pochissimi altri (uno, forse due) sanno fare. Si giocherà nella casa di Rafa. Quella dimora che ha regalato al maiorchino ben tredici titoli Slam. Un numero che soltanto a leggerlo fa venire i brividi. Questa volta però,non partirà con i favori del pronostico. In questo momento, infatti,sembra più solido e più in forma dello spagnolo (ha rischiato di uscire agli ottavi di finale contro il ...

