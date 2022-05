Roland Garros 2022, continua il sogno Trevisan: batte Fernandez, è in semifinale a Parigi (Di martedì 31 maggio 2022) continua il sogno di Martina Trevisan. La tennista toscana sconfigge in due set la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero diciassette, con lo score di 6-2 6-7(3) 6-3 e vola in semifinale al Roland Garros. Due ore e diciannove minuti di grande tensione per il risultato più importante della carriera della Trevisan. In semifinale, giovedì, Martina affronterà la vincente del derby americano che vede opposte Coco Gauff e Sloane Stephens. Con questo risultato Trevisan, da lunedì prossimo, diventerà la numero uno d’Italia scavalcando Camila Giorgi. IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’approccio alla partita di Martina è perfetto: concentrata, reattiva e propositiva. Fernandez ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022)ildi Martina. La tennista toscana sconfigge in due set la canadese Leylah, testa di serie numero diciassette, con lo score di 6-2 6-7(3) 6-3 e vola inal. Due ore e diciannove minuti di grande tensione per il risultato più importante della carriera della. In, giovedì, Martina affronterà la vincente del derby americano che vede opposte Coco Gauff e Sloane Stephens. Con questo risultato, da lunedì prossimo, diventerà la numero uno d’Italia scavalcando Camila Giorgi. IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’approccio alla partita di Martina è perfetto: concentrata, reattiva e propositiva....

