Quando De Mita snobbò i democristiani di Salerno con supponenza e distacco

di Salvatore Memoli Il giorno dei funerali di Ciriaco De Mita ero sulla tomba di Bettino Craxi. Mi é servito per ricordare a Dio, ancora una volta, due politici che hanno avuto un ruolo determinante sul clima politico che ha caratterizzato una parte importante della mia vita politica e della città di Salerno. L'8 marzo 1987, la Democrazia Cristiana del Comune di Salerno fu messa all'opposizione politica da una Giunta di sinistra, guidata da Vincenzo Giordano, con lo scarto di un voto ballerino. Fu un fatto traumatico, una novità per molti inattesa, una svolta politica che interrompeva una tradizione politica del pentapartito, nel quale DC e PSI avevano un ruolo di riferimento. La novità non sembrava destinata a radicarsi, si pensava ad un riequilibrio di potere politico, un ridimensionamento della DC che aveva gestito il banco, fino a ...

